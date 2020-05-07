В Петербурге число зараженных коронавирусом выросло до 6190 человек

В Петербурге выявлено 306 новых случая заражения коронавирусной инфекцией. Об этом сообщили в оперативном штабе по борьбе с пандемией. Таким образом число зараженных в городе выросло до 6190 человек.

За последние сутки в России зафиксировано 11 231 новых случаев заражения в 84 российских регионах и 88 смертельных случаев. Всего в стране сейчас 177 160 зараженных, 1625 погибших, выздоровели 23 803 человека.

Вспышка неизвестной пневмонии в китайском городе Ухань была зафиксирована 31 декабря минувшего года. Ученые установили, что возбудителем болезни является новый коронавирус COVID-19.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что вице-президент и руководитель секции медико-биологических наук РАН академик Владимир Чехонин заявил, что в России разработали три препарата, которые могут помочь при лечении коронавируса.