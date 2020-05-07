В Петербурге число зараженных коронавирусом выросло до 6190 человек

В Петербурге число зараженных коронавирусом выросло до 6190 человек
Пустой Петербург. Фото: Мойка78/Валентин Егоршин

В Петербурге выявлено 306 новых случая заражения коронавирусной инфекцией. Об этом сообщили в оперативном штабе по борьбе с пандемией. Таким образом число зараженных в городе выросло до 6190 человек.

За последние сутки в России зафиксировано 11 231 новых случаев заражения в 84 российских регионах и 88 смертельных случаев. Всего в стране сейчас 177 160 зараженных, 1625 погибших, выздоровели 23 803 человека.

Вспышка неизвестной пневмонии в китайском городе Ухань была зафиксирована 31 декабря минувшего года. Ученые установили, что возбудителем болезни является новый коронавирус COVID-19.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что вице-президент и руководитель секции медико-биологических наук РАН академик Владимир Чехонин заявил, что в России разработали три препарата, которые могут помочь при лечении коронавируса.

Узнать подробнееМедиаКартель3 000 000 читателей в один клик
коронавирус санкт-петербург статистика
Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Петербуржцы за сутки 736 раз позвонили в «112» с вопросами о ...
В Ленобласти еще 63 человека заразились коронавирусом
В России за сутки 2476 пациентов выздоровели от коронавируса
В Ленобласти между фермерами распределят 87 участков и 24 миллиона
В России от коронавируса за сутки скончались 88 человек
В Петербурге число зараженных коронавирусом выросло до 6190 человек
В России за сутки выявлен 11 231 новый случай заражения коронавирусом
Больше 7 тысяч петербуржцев за сутки проверились на коронавирус