Беглов проинспектировал работу комблага по подготовке улиц Петербурга ко Дню Победы

"К маю городские садовники высадили уже 602 тысячи цветов виолы, 60 тысяч кустарников, 4 500деревьев. В весенний период планируется посадить в общей сложности более 6000 деревьев и 80000 кустарников", - передают в Смольном. Фото: www.gov.spb.ru

"К маю городские садовники высадили уже 602 тысячи цветов виолы, 60 тысяч кустарников, 4 500деревьев. В весенний период планируется посадить в общей сложности более 6000 деревьев и 80000 кустарников", - передают в Смольном. Фото: www.gov.spb.ru

Губернатор Петербурга Александр Беглов проконтролировал ход сезонной уборки улиц города в преддверии празднования Дня Победы.

Глава Северной столицы оценил работу комитета по благоустройству и поручил не снижать темпов уборки. «И хотя в этом году у нас не будет массовых праздничных мероприятий, выглядеть наш город должен празднично», — подчеркнул губернатор. Отметим, что в связи с аномально теплой зимой мероприятия по приведению в порядок домов и улиц стартовали еще в феврале.

На данный момент очищены все 2,6 тысяч автодорог, с улиц Петербурга вывезли свыше 500 тонн мусора и 8 тысяч тонн смета. Также работники комитета вымыли фасады 3,6 тысяч домов, причем 2,7 из них — в историческом центре.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Александр Беглов проконтролировал дезинфекцию вокзалов города.