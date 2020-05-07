Беглов проинспектировал работу комблага по подготовке улиц Петербурга ко Дню Победы

Губернатор Петербурга Александр Беглов проконтролировал ход сезонной уборки улиц города в преддверии празднования Дня Победы.
Глава Северной столицы оценил работу комитета по благоустройству и поручил не снижать темпов уборки. «И хотя в этом году у нас не будет массовых праздничных мероприятий, выглядеть наш город должен празднично», — подчеркнул губернатор. Отметим, что в связи с аномально теплой зимой мероприятия по приведению в порядок домов и улиц стартовали еще в феврале.
На данный момент очищены все 2,6 тысяч автодорог, с улиц Петербурга вывезли свыше 500 тонн мусора и 8 тысяч тонн смета. Также работники комитета вымыли фасады 3,6 тысяч домов, причем 2,7 из них — в историческом центре.
Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Александр Беглов проконтролировал дезинфекцию вокзалов города.