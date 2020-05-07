Беглов проинспектировал работу комблага по подготовке улиц Петербурга ко Дню Победы

Беглов проинспектировал работу комблага по подготовке улиц Петербурга ко Дню Победы
"К маю городские садовники высадили уже 602 тысячи цветов виолы, 60 тысяч кустарников, 4 500деревьев. В весенний период планируется посадить в общей сложности более 6000 деревьев и 80000 кустарников", - передают в Смольном. Фото: www.gov.spb.ru

Губернатор Петербурга Александр Беглов проконтролировал ход сезонной уборки улиц города в преддверии празднования Дня Победы.

Глава Северной столицы оценил работу комитета по благоустройству и поручил не снижать темпов уборки. «И хотя в этом году у нас не будет массовых праздничных мероприятий, выглядеть наш город должен празднично», — подчеркнул губернатор. Отметим, что в связи с аномально теплой зимой мероприятия по приведению в порядок домов и улиц стартовали еще в феврале.

На данный момент очищены все 2,6 тысяч автодорог, с улиц Петербурга вывезли свыше 500 тонн мусора и 8 тысяч тонн смета. Также работники комитета вымыли фасады 3,6 тысяч домов, причем 2,7 из них — в историческом центре.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Александр Беглов проконтролировал дезинфекцию вокзалов города.

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