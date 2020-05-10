Стало известно о кончине генерал-лейтенанта в отставке Павла Павленко

Ему было 75 лет. Точные причины смерти не называются.

Об этом стало известно сегодня, 10 мая. Обо всем gazeta.spb.ru сообщили в пресс-служба Пограничного управления ФСБ России по городу Санкт-Петербургу и Ленинградской области. В это воскресенье на 76-м году жизни скончался генерал-лейтенант в отставке Павленко Павел Ефимович. Он долгое время болел, прежде чем встретить свой последний день. В материале сказано, что ведомство приносит свои соболезнования всем, кто знал Павленко.

Отмечается, что у генерал-лейтенанта много заслуг – он участник боевых действия, обладатель множества наград и медалей.

«Память о нём, человеке и офицере с большой буквы, настоящем товарище, патриоте своего Отечества, навсегда сохранится в сердцах тех, кто знал его лично. Вечная ему память»,

— говорится в тексте.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в Петербурге скончался настоятель храма в Веселом Посёлке Александр Воскобойников.