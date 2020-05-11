Мишустину, заболевшему коронавирусом, становится лучше

В его состоянии есть положительная динамика.

Об этом стало известно сегодня, 11 мая. Обо всем сообщает пресс-секретарь главы кабмина Борис Беляков. Он заявил, что премьер-министр Михаил Мишустин чувствует себя лучше, а врачи отмечают положительную динамику в состоянии его здоровья. Сейчас политик все еще лежит в одной из больниц, но ожидается, что совсем скоро Мишустин поправиться.

Беляков заверил, что глава кабмина не собирался принимать участие в совещании по вопросам борьбы с коронавирусом, состоявшееся в этот понедельник. Мишустин, к слову, продолжается работать в удаленном режиме – он находится на постоянной связи с президентом.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в Кремле сообщили, что Мишустин не примет участия в совещании по борьбе с коронавирусом.