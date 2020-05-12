На станции Ручьи транспортная полиция остановила с наркотиками дважды судимого жителя Петербурга

На станции Ручьи транспортная полиция остановила с наркотиками дважды судимого жителя Петербурга
Максимальное наказание, предусмотренное санкцией ч.2 ст. 228УК РФ «Незаконное приобретение, хранение и перевозка наркотического средства в крупном размере», - лишение свободы на срок до десяти лет. Фото: pixabay.com

В Калининском районе Петербурга, на железнодорожной станции Ручьи правоохранители задержали прогуливающегося петербуржца с наркотиками в кармане.

Внимание транспортных полицейских привлек гражданин, гуляющий вблизи ж/д станции Ручьи. Подойдя к мужчине, правоохранители заподозрили его в хранении и употреблении запрещенных веществ. В итоге 37-летнего петербуржца доставили в отделение, где в ходе личного досмотра у него изъяли сверток с белым порошком. Экспертиза показала, что при себе у нарушителя было свыше грамма мефедрона, что считается крупным размером.

Кроме того, выяснилось, что злоумышленник — безработный и дважды привлекался к уголовной ответственности по 228-й статье. Он также совершил административное правонарушение.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербурге восьмиклассника заподозрили в сбыте наркотиков.

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