Названа примерная дата начала сдачи ЕГЭ

Ожидается, что первые экзамены школьники сдадут уже 19 июня.

Об этом стало известно сегодня, 14 мая. Обо всем сообщили в пресс-службе Рособрнадзора. Там заявили, что ведомство рассматривает дату 19 июня как одну из возможных для начала сдачи Единого государственного экзамена. Окончательное решение принять на данный момент невозможно, так как нужно смотреть на развитие эпидемиологической ситуации.

Отмечается, что сдавать экзамен нужно только тем, кто собирается поступать в университеты. Перенос дат связан с распространением коронавируса. К слову, девятиклассникам не придется сдавать ОГЭ – его отменили по той же причине.

«Аттестаты выдадут всем выпускникам на основе итоговых годовых оценок. ОГЭ в 2020 году проводиться не будет»,

— добавили в пресс-службе.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что российские школьники сдадут два предмета ЕГЭ. Речь идет о тех, кто не собирается пока поступать в высшее учебное заведение.