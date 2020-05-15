Лавров опроверг введение выездных виз в России

Россия не планирует вводить выездные визы для того, чтобы контролировать передвижение населения по окончанию пандемии. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

Он подчеркнул, что необходимости в данной мере нет. Обсуждение подобных ограничений также не ведется.

«Я не вижу никакой необходимости, и не слышал ни о каких планах подобного рода среди людей, которые имеют мало-мальское отношение к принятию соответствующих решений», — сказал Лавров в интервью РБК.

Выездные визы действовали в СССР и постсоветской России до 1993 года. По словам Лаврова, в нынешнее время подобные меры противоречат 27 статье Конституции, так как ограничивают право на свободу передвижения.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Ростуризм предложил ввести многократные визы для иностранных туристов после окончания пандемии коронавируса.