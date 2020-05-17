Школьникам не упростят задания ЕГЭ из-за коронавируса

ЕГЭ останется на том же уровне сложности. Фото: pixabay

ЕГЭ останется на том же уровне сложности. Фото: pixabay

Пандемия коронавируса не помешает оставить задания ЕГЭ на том же уровне сложности.

Руководитель Федерального института педагогических измерений Оксана Решетникова заявила, что задания, которые будущие выпускники будут решать на Едином государственном экзамене в этом году, не будут упрощать. Обо всем сообщает радио «Комсомольская правда».

Решетникова отметила, что в условиях четырехлетнего действия результатов экзамена для одиннадцатиклассников они просто не могут «ни облегчить, ни сделать сложнее» задания ЕГЭ.

Она также добавила, что всероссийские проверочные работы, которые уже перенесли на следующий учебный год, останутся на том же уровне сложности.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что названа примерная дата начала сдачи ЕГЭ. Окончательное решение принять на данный момент невозможно, так как нужно смотреть на развитие эпидемиологической ситуации.