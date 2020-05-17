Школьникам не упростят задания ЕГЭ из-за коронавируса

Школьникам не упростят задания ЕГЭ из-за коронавируса
ЕГЭ останется на том же уровне сложности. Фото: pixabay

Пандемия коронавируса не помешает оставить задания ЕГЭ на том же уровне сложности.

Руководитель Федерального института педагогических измерений Оксана Решетникова заявила, что задания, которые будущие выпускники будут решать на Едином государственном экзамене в этом году, не будут упрощать. Обо всем сообщает радио «Комсомольская правда».

Решетникова отметила, что в условиях четырехлетнего действия результатов экзамена для одиннадцатиклассников они просто не могут «ни облегчить, ни сделать сложнее» задания ЕГЭ.

Она также добавила, что всероссийские проверочные работы, которые уже перенесли на следующий учебный год, останутся на том же уровне сложности.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что названа примерная дата начала сдачи ЕГЭ. Окончательное решение принять на данный момент невозможно, так как нужно смотреть на развитие эпидемиологической ситуации.

Узнать подробнееМедиаКартель3 000 000 читателей в один клик
егэ пандемия школьники
Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
В России могут увеличить число бюджетных мест в вузах
«Мечты сбываются»: Плющенко показал, как выгоняет Рудковскую из дома
Школьникам не упростят задания ЕГЭ из-за коронавируса
Собянин назвал сроки начала записи на тестирование на антитела к Covid-19
Второй день подряд в России число новых случаев коронавируса не превышает ...
Фальков: большинство российских вузов сохранили защиту дипломов и ...
Электронные медкарты для новорожденных начали внедрять в роддомах Петербурга
В Пушкине появилась зенитная пусковая установка, которая стала частью мемориала