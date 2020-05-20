Тыловая часть циклона принесет дожди в Петербург

Тыловая часть циклона принесет дожди в Петербург
Петербург. Фото: Baltphoto/Павел Долганов

В среду, 20 мая, на погоду в Петербурге повлияет тыловая часть циклонической депрессии, с центром над Предуральем. Об этом сообщил главный специалист погодного центра «Фобос» Михаил Леус в Facebook.

По прогнозу синоптика, в городе ожидается облачная с прояснениями погода. Пройдут кратковременные дожди.

Днем воздух прогреется до плюс 12 градусов, в Ленобласти — до плюс 13 градусов. Порывы ветра будут достигать 5-10 метров в секунду.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что синоптик рассказал, какая погода ждет Петербург в начале весны. После аномально теплой зимы от грядущей весны и лета петербуржцы готовы ждать чего угодно.

Узнать подробнееМедиаКартель3 000 000 читателей в один клик
дожди погода синоптик
Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Таксист с ножом напал на женщину в Мурино
На Невском продавец изнасиловал юную вокалистку
Первыми в Петербурге после карантина начнут работать зоопарк и «Манеж»
В Петербурге недовольных масочным режимом больше, чем в Москве
Утром во Всеволожском районе пожар охватил 150 «квадратов» ...
В Германии за сутки зафиксировали 797 случаев заражения коронавирусом
Тыловая часть циклона принесет дожди в Петербург
С утра индекс самоизоляции в Петербурге начинает стремительно снижаться