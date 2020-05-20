Рынок труда Петербурга станет прозрачнее для горожан, а информация о вакансиях — доступнее

"В современном мире, когда одни специальности быстро устаревают, а взамен появляются новые, очень важно умение быстро понять, что будет востребовано завтра. Благодаря такой системе информирования люди будут лучше понимать, на какие профессии переучиваться, какой выбор делать", - объясняет Рассудов. Фото: assembly.spb.ru

"В современном мире, когда одни специальности быстро устаревают, а взамен появляются новые, очень важно умение быстро понять, что будет востребовано завтра. Благодаря такой системе информирования люди будут лучше понимать, на какие профессии переучиваться, какой выбор делать", - объясняет Рассудов. Фото: assembly.spb.ru

В среду, 20 мая, члены Законодательного собрания Петербурга в первом чтении приняли поправки к закону о разграничении полномочий органов государственной власти Санкт-Петербурга в области содействия занятости населения.

Согласно документу, правительство города наделяется полномочиями по информированию петербуржцев о состоянии рынка труда и организации ярмарок вакансий, а также рабочих мест для тех, кто в начале карьерного пути. Соавтором законопроекта выступил депутат ЗакСа от КПРФ Александр Рассудов.

Благодаря коррективам, граждане смогут узнавать о положении на рынке трудоустройства онлайн, через сайт администрации Санкт-Петербурга, комитета по занятости и других ответственных ведомств. Задача законопроекта — сделать так, чтобы о вакансиях и текущей ситуации на рынке труда знали как можно больше людей.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Дмитрий Медведев остался недоволен работой российских служб занятости в период пандемии.