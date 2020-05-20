Число жертв коронавируса в США превысило 90 тысяч человек

По последним данным университета Джона Хопкинса, с начала пандемии в Соединенных Штатах жертвами коронавируса стали более 90 тысяч человек.
Америка является лидирующим государством по количеству зараженных COVID-19 и по числу летальных случаев. По всей стране специалисты зарегистрировали 1,5 миллиона инфицированных коронавирусом. При этом эксперты предупреждают, что официальные показатели могут быть занижены.
Наиболее пострадавшим от коронавируса в США городом стал Нью-Йорк, где, к счастью, наблюдается снижение ежедневно выявляемых случаев заражения. Число погибших, к сожалению, только растет. Всего за время пандемии в Нью-Йорке скончалось от COVID-19 28 300 человек.
Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Москве количество жертв коронавирусной инфекции увеличилось до 1 794 человек.