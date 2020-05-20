В Москве от коронавируса скончались еще 68 человек

В Москве от коронавируса скончались еще 68 человек
Половина всех зараженных коронавирусом в России приходится на Москву. Фото: pixabay.com

За минувшие сутки в медицинских учреждениях столицы погибло 68 пациентов, причиной смерти которых стала коронавирусная инфекция.

Об этом вечером среды, 20 мая, отчитался оперативный штаб по борьбе с коронавирусом в Москве. Таким образом, общее число летальных случаев от COVID-19 в столице выросло до 1 794 человек. Отметим, что с начала пандемии среди москвичей выявлено более 150 тысяч зараженных коронавирусной инфекцией. Выздоровели за это время 36 тысяч человек.

В целом по России количество инфицированных перешагнуло за 300 тысяч, успешно справилось с болезнью 85 тысяч пациентов, причем почти 10 тысяч из них — за последние сутки, что является рекордным показателем по выздоровлениям.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Адыгее похороны, на которые пришли несколько сотен человек, обернулись вспышкой коронавируса.

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