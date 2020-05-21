США отправили первую партию аппаратов ИВЛ в Россию

Соединенные Штаты направили в Россию 17 аппаратов искусственной вентиляции легких.

Как сообщает Совет национальной безопасности США в твиттере, военно-транспортный самолет с первой партией аппаратов ИВЛ вылетел из штата Южная Каролина.

Американские аппараты будут использовать в медицинских учреждениях Москвы, поскольку столица наиболее сильно пострадала от коронавирусной инфекции по сравнению с другими российскими городами.

«Америка молится и шлет наилучшие пожелания россиянам в это трудное время», — говорится в сообщении.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что США безвозмездно передадут России аппараты ИВЛ. Отмечается, что передача будет безвозмездной – штаты хотят помочь Москве в борьбе с коронавирусом.