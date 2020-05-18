США безвозмездно передадут России аппараты ИВЛ

Страна получит 200 аппаратов для коронавирусных пациентов.

Об этом стало известно сегодня, 18 мая. Обо всем сообщает Белый дом, пишет РИА Новости. Америка собирает отправить в Россию сразу 200 аппаратов искусственной вентиляции легких. Отмечается, что передача будет безвозмездной – штаты хотят помочь Москве в борьбе с коронавирусом. До этого президенты России и США разговаривали и Владимир Путин согласился принять помощь коллеги.

«Эта отправка представляет собой быструю реализацию этого предложения»,

— объяснил Трамп.

Напоминаем, что Россия также старается не оставлять в беде другие страны. Власти отмечают, что сейчас не важны все политические конфликты, куда важнее жизни людей.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Босния и Герцоговина, просившая о помощи, не выдала разрешение на прилет российских медиков. Страна по какой-то причине оказалась к этому не готова.