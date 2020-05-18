США безвозмездно передадут России аппараты ИВЛ

США безвозмездно передадут России аппараты ИВЛ
Дональд Трамп и Владимир Путин договорились о помощи. Фото: wikimedia.org

Страна получит 200 аппаратов для коронавирусных пациентов.

Об этом стало известно сегодня, 18 мая. Обо всем сообщает Белый дом, пишет РИА Новости. Америка собирает отправить в Россию сразу 200 аппаратов искусственной вентиляции легких. Отмечается, что передача будет безвозмездной – штаты хотят помочь Москве в борьбе с коронавирусом. До этого президенты России и США разговаривали и Владимир Путин согласился принять помощь коллеги.

«Эта отправка представляет собой быструю реализацию этого предложения»,

— объяснил Трамп.

Напоминаем, что Россия также старается не оставлять в беде другие страны. Власти отмечают, что сейчас не важны все политические конфликты, куда важнее жизни людей.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Босния и Герцоговина, просившая о помощи, не выдала разрешение на прилет российских медиков. Страна по какой-то причине оказалась к этому не готова.

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