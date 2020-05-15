Босния и Герцоговина, просившая о помощи, не выдала разрешение на прилет российских медиков

Страна по какой-то причине оказалась к этому не готова.

Об этом стало известно сегодня, 15 мая. Обо всем пишут РИА Новости, ссылаясь на МИД РФ. В ведомстве заявили, что были готовы посодействовать борьбе с коронавирусом в Боснии и Герцоговине, но по непонятной причине страна не выдала разрешение на прилет российских медиков. При этом отмечается, что страна сама просила о помощи – ей нужны были специалисты, которые был провели дезинфекцию и консультации в Университетской клинической больницы города Мостар.

«В результате жители БиГ остались без долгожданной помощи»,

— говорится в сообщении МИД.

В МИД РФ подчеркнули, что во время пандемии нужно позабыть о политических проблемах и думать прежде всего о здоровье людей.

«Россия неоднократно на практике демонстрировала свою готовность к совместным усилиям, остается приверженной этой принципиальной позиции перед лицом все еще опасной инфекционной угрозы»,

— подчеркнули в ведомстве.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что названо лекарство, побеждающее коронавирус за двое суток.