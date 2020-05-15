Босния и Герцоговина, просившая о помощи, не выдала разрешение на прилет российских медиков

Страна по какой-то причине оказалась к этому не готова.
Об этом стало известно сегодня, 15 мая. Обо всем пишут РИА Новости, ссылаясь на МИД РФ. В ведомстве заявили, что были готовы посодействовать борьбе с коронавирусом в Боснии и Герцоговине, но по непонятной причине страна не выдала разрешение на прилет российских медиков. При этом отмечается, что страна сама просила о помощи – ей нужны были специалисты, которые был провели дезинфекцию и консультации в Университетской клинической больницы города Мостар.
«В результате жители БиГ остались без долгожданной помощи»,
— говорится в сообщении МИД.
В МИД РФ подчеркнули, что во время пандемии нужно позабыть о политических проблемах и думать прежде всего о здоровье людей.
«Россия неоднократно на практике демонстрировала свою готовность к совместным усилиям, остается приверженной этой принципиальной позиции перед лицом все еще опасной инфекционной угрозы»,
— подчеркнули в ведомстве.
Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что названо лекарство, побеждающее коронавирус за двое суток.