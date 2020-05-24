Московский зоопарк сообщил о смерти «аллигатора Гитлера»

В московском зоопарке умер аллигатор по кличке Сатурн. Ходит легенда, что он якобы был питомцем лидера нацистской Германии Адольфа Гитлера.

О смерти миссисипского аллигатора сообщается на странице зоопарка в соцсети «ВКонтакте». Известно, что его смерть наступила от старости — хищнику шел уже 85-й год. В зоосаде отметили, что в дикой природе аллигаторы живут всего 30-50 лет.

Долгая жизнь Сатурна была полна различными историческими событиями. Он родился в США примерно в 1936 году, после чего его доставили в Берлинский зоопарк. 23 ноября 1943 года город разбомбили и аллигатор смог сбежать. Никто так и не смог выяснить, где он провел следующие три года — лишь в 1946 году он был найден британскими солдатами и отправлен в СССР.

Сотрудники зоопарка в Москве быстро придумали мифр о том, что Сатурн на самом деле содержался в коллекции Гитлера, а не в Берлинском зоопарке.

«Сатурн для нас – это целая эпоха. В этом нет ни малейшего преувеличения. Он пришел после Победы – и встретил с нами ее 75-летие. Это большое счастье, что каждый из нас мог взглянуть ему в глаза, просто тихо побыть рядом. Он видел многих из нас детьми. Надеемся, что мы его не разочаровали», — написали в Московском зоопарке, где Сатурн прожил 74 года.

Также отмечается, что память аллигатора увековечат в Дарвинском музее.

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