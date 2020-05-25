После алкогольной посиделки на Косыгина «случайные знакомые» обобрали жительницу Петербурга

После совместной посиделки и обильных возлияний двое мужчин в Красногвардейском районе оставили свою собутыльницу без драгоценностей.

В полицию Красногвардейского района Северной столицы обратилась сама пострадавшая. Она объяснила, что в ночь на субботу, 23 мая, в ее квартире в одном из домов на проспекте Косыгина оказались трое случайных знакомых.

Покидая квартиру, неизвестные оставили хозяйку без сережек, цепочки и обручальных колец. Причиненный ущерб женщина оценила в 84 тысячи рублей. В тот же день двоих подозреваемых задержали. Они доставлены в отдел полиции.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Невском районе Санкт-Петербурга женщина обманом получила от пенсионера более 300 тысяч рублей. Под надуманным предлогом она проникла в квартиру пожилого мужчины, забрала деньги и скрылась.