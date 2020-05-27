Во Всеволожске мужчина попытался расплатиться за виски билетом «банка приколов»

Днем 26 мая, в одном из магазинов Всеволожского района Ленобласти, сотрудникам вневедомственной охраны пришлось задерживать гражданина, который решил расплатиться за покупку фальшивыми деньгами.

Мужчина зашел в один из супермаркетов, расположенный на Дороге Жизни, взял бутылку виски и отправился на кассу. Однако выяснилось, что расплачиваться посетитель намерен даже не поддельными банкнотами, а билетом «банка приколов». Кассир не стала разбираться в намерениях покупателя и нажала тревожную кнопку.

На вызов оперативно прибыли росгвардейцы, которые задержали «шутника». Что побудило его попробовать оплатить покупку таким способом, неизвестно, но в ведомстве отмечают, что ранее мужчина не попадал в поле зрения правоохранительных органов. Его доставили в 128 отделение полиции.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Выборгском районе Петербурга женщина вместе с подельником ограбила бывшего супруга.