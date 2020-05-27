Петербуржцев просят придумать имена для новорожденных совят

Петербуржцев просят придумать имена для новорожденных совят
Трое совят ждут предложений. Фото: скриншот страницы в Instagram Лениградского зоопарка

Малыши проживают в Ленинградском зоопарке.

Об этом стало известно сегодня, 27 мая. Обо всем рассказали представители зверинца на странице в Instagram. В посте сказано, что у пары Ирги и Тони родились трое птенцов. Им необходимо придумать имена – в процессе предлагают поучаствовать всем желающим. Пока что, правда, непонятно, какого пола малыши, поэтому имена должны подходить и мальчикам, и девочкам.

Раньше, пишут сотрудники Ленинградского зоопарка, совята постоянно прятались в укромном месте, но сейчас сопровождают своих родителей и сидят с ними на ветках.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Московский зоопарк сообщил о смерти «аллигатора Гитлера». Сотрудники зоопарка в Москве быстро придумали миф о том, что Сатурн на самом деле содержался в коллекции Гитлера, а не в Берлинском зоопарке.

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