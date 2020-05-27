Эксперты рассказали об экономическом спаде в Швеции

При этом в стране отказались от ввода карантина во время пандемии.

Швеция неожиданно для экспертов столкнулась с экономическим спадом, пишет Bloomberg. В стране зафиксирован рост безработицы, что может стать причиной для мощного кризиса. Отмечается, что такого власти не могли предугадать, хотя было понятно, что пострадают сфере туризма и рестораны в связи с паднемией коронавируса.

Эксперты считают, что ситуация будет становиться хуже и безработица вырастет до 17%. Власти Швеции собираются принять законопроект, благодаря которому работодатели смогут проще увольнять сотрудников.

«Надеюсь, у правительства хватит мудрости в ситуации, когда так много людей теряет работу, выбросить в урну такие предложения»,

— надеются специалисты.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Швеция готова помочь бедным странам в борьбе с коронавирусом. На эти цели выделят 38 миллионов евро.