Меркель отказывается принимать участие в саммите G7 в Вашингтоне

Меркель отказывается принимать участие в саммите G7 в Вашингтоне
Ангела Меркель. Фото: Википедия

Она заявила, что лично там не появиться из-за пандемии.

Об этом стало известно сегодня, 30 мая. Обо всем сообщила газета Politico со ссылкой на правительство Германии. Канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что будет отсутствовать на саммите G7 в Вашингтоне в связи с неблагополучной эпидемиологической обстановкой во всем мире. Инициатором встречи стал президент США Дональд Трамп – его поблагодарили за приглашение, но отказали.

«Федеральный канцлер благодарна президенту Трампу за приглашение на саммит G7 в конце июня в Вашингтоне. По состоянию на сегодня, учитывая общую ситуацию с пандемией (коронавируса), она не может согласиться на личное участие, на поездку в Вашингтон»,

— говорится в издании.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что стало известно о «горячем споре» Трампа и Меркель по поводу «Северного потока — 2».

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