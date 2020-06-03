Путина не будет на саммите по вакцине от коронавируса

Кремль отклонил приглашение Великобритании.

Об этом стало известно сегодня, 3 июня. Обо всем пишет ТАСС. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в разговоре с журналистами заявил, что Владимир Путин не будет участвовать в саммите по вакцине от коронавируса, на который его пригласил премьер Великобритании Борис Джонсон. Песков считает, что главе государства нечего там делать, поэтому вопрос перенаправили в профильное ведомство.

«Здесь нужно все-таки к Министерству здравоохранения обращаться, в специализированное ведомство»,

— сказал он.

Напоминаем, что Великобритании проведет 4 июня саммит, в рамках которого обсудят ситуацию в мире и дальнейшие действия.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Минздрав рассказал о новом симптоме коронавируса у пожилых. Список периодически пополняется, так как врачам изучать инфекцию.