Путин торопит с газификацией России

Путин торопит с газификацией России
Владимир Путин. Фото: kremlin.ru

Президент хочет, чтобы процесс был завершен в ближайшее время.

Об этом стало известно 4 июня. Обо всем сообщается на сайте Кремля. Президент России Владимир Путин поручил правительству и органам исполнительной власти субъектов государства поэтапно завершить газификацию страны. Процесс должен был завершен уже к 2030 году. Также необходимо найти источники финансирования всех мероприятий.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Путин утвердил основы политики в области ядерного оружия. Ядерное сдерживание направлено на государства, военные блоки и коалиции, считающие РФ противником. Основной опасностью для страны считается наращивание потенциальным противником сил на границах России и ее союзников, а также размещение ПРО в космосе.

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