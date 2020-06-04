Путин торопит с газификацией России

Президент хочет, чтобы процесс был завершен в ближайшее время.

Об этом стало известно 4 июня. Обо всем сообщается на сайте Кремля. Президент России Владимир Путин поручил правительству и органам исполнительной власти субъектов государства поэтапно завершить газификацию страны. Процесс должен был завершен уже к 2030 году. Также необходимо найти источники финансирования всех мероприятий.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Путин утвердил основы политики в области ядерного оружия. Ядерное сдерживание направлено на государства, военные блоки и коалиции, считающие РФ противником. Основной опасностью для страны считается наращивание потенциальным противником сил на границах России и ее союзников, а также размещение ПРО в космосе.