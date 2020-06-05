Поклонники возмутились из-за похода Максима Галкина в парикхмахерскую

Юморист надел все средства индивидуальной защиты, но все равно не угодил аудитории.

Об этом стало известно 4 июня. Фотографию из салона красоты юморист Максим Галкин выложил в своем Instagram-аккаунте. На ней артист сидит в кресле в медицинской маске, перчатках и красных бахилах, а рядом стоит парикмахер. Поклонники по-разному отреагировали на увиденное. Люди возмутились, почему это Галкин ходит в салон во время режима самоизоляции. Другие не поняли, почему мастер спустил маску и не прикрыл ей нос. Третьим не понравилась стрижка юмориста – досталось даже его знаменитой супруге.

«У Вас с Аллой общая пожизненная проблема — редко бывают удачные прически»,

— пишет один из комментаторов.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Пугачева восхитила Галкина модным образом и модельной походкой. Галкин ответственно подошел к вопросам безопасности, поскольку Примадонна входит в группу повышенного риска заражения опасной инфекцией. Шоумен запретил Алле Борисовне выходить из дома, а также контактировать с кем-либо, кроме членов семьи и няни Лизы и Гарри.