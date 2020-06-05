Роспотребнадзор запретил «Планетарию 1» открываться раньше времени

В Роспотребнадзоре вынесли предупреждение в адрес петербургского планетария на Обводном канале, который якобы хотел возобновить работу с 5 июня.

Как сообщается на сайте управления, ведомство заинтересовалось публикациями в СМИ об открытии проекционного купола в пятницу.

ООО «Планетарий 1» получило предостережение о недопустимости открытия заведения в условиях действия ограничительных мер, введенных в городе в рамках борьбы с пандемией коронавируса.

Напомним, накануне стало известно о подготовке планетария к скорому открытию. Представители заведения заявляли, что места под куполом подальше друг от друга, а посетители будут соблюдать дистанцию в три метра. Кроме того, в планетарии хотели установить возрастное ограничение — посещение было бы недоступно для граждан старше 55 лет.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что главный санитарный врач России рассказал, когда откроются кафе и рестораны.