В Петербурге спасатели вытащили из Невы одну из двух девушек, упавших с Володарского моста

В Северной столице сотрудники МЧС спасли из воды девушку, по словам очевидцев, упавшую в Неву с Володарского моста. Её подругу, также оказавшуюся в реке, продолжают искать.

Чрезвычайное происшествие случилось в пятницу, 5 июня, около часа дня на Володарским мосту. В дежурную часть МЧС в 13:01 обратились горожане, заметившие, что в воде тонут два человека, передают в пресс-службе городского управления ведомства. Спасатели оперативно отреагировали на звонок и уже в 13:18 достали из воды женщину и передали медикам. Оказалось, что пострадавшая находится в состоянии наркотического опьянения. В состоянии средней тяжести её увезли в НИИ скорой помощи имени Джанелидзе.

Поиски её подруги продолжаются, но, к сожалению, учитывая, что со времени падения прошло более часа, шансов выжить у девушки немного.

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