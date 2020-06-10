В Петербурге из-за пандемии коронавируса без работы остались 144 тысячи человек

Аналитики петербургского НИУ Высшей школы экономики (ВШЭ) вместе с комитетом по труду и занятости Петербурга число людей, который остались без работы из-за пандемии коронавируса.

По их подсчетам, работу потеряли 150 тысяч петербуржцев.

Самый большой удар пришелся на отрасли, которые связаны с обслуживанием людей. В сфере торговли без работы оказались более 38 тысяч человек, из общепита уволили 5 тысяч сотрудников. В сфере туризма более 3 тысяч человек потеряли свою работу. Кроме того, работу потеряли 6,5 тысяч секретарей, делопроизводителей и офис-менеджеров.

Вспышка неизвестной пневмонии в китайском городе Ухань была зафиксирована 31 декабря минувшего года. Ученые установили, что возбудителем болезни является новый коронавирус COVID-19. Число зараженных в Петербургу достигло 19 тыс. 153 человек. Жертвами коронавируса стали 433 человека. Выздоровело 8 тыс. 101 пациентов. Общее число заразившихся в России выросло до 485 253 человека, умерли 6 141. При этом 242 397 пациентов вылечились.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что правительство внесло поправки в Кодекс административных правонарушений, согласно которым нарушение карантина, в некоторых случаях может караться крупными штрафами, от 150 тысяч и до миллиона рублей.