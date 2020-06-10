Юлия Михалкова объяснила, почему ушла из «Уральских пельменей»

Юлия Михалкова объяснила, почему ушла из &#171;Уральских пельменей&#187;
Фото: Instagram @mihalkova

Звезда юмористического шоу «Уральские пельмени» Юлия Михалкова назвала ключевую причину своего ухода из популярной программы.

По словам Юлии, главной причиной расставания с коллегами стали вовсе не финансовые вопросы и не безответная любовь к Дмитрию Брекоткину, о чем свидетельствуют многочисленные слухи, а желание творческого роста и профессионального развития. Об этом актриса рассказала изданию PeopleTalk.

Юлия Михалкова покинула «Уральские пельмени» немногим меньше года назад, в октябре 2019-го. После этого она стала ведущей нового сезона детского КВН. Напомним, что коллектив «Уральских пельменей» основан на участниках одноименной команды КВН из Екатеринбурга.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что, по словам участников «Уральских пельменей» в коллективе иногда случаются конфликты, которые перерастают в драки.

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