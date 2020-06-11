Сербские ягоды прибыли в Петербург в ящиках со знаком «Зенит» на крышках

Сербские ягоды прибыли в Петербург в ящиках со знаком &#171;Зенит&#187; на крышках
"Зенит" сообщил, что эти картонки являются контрафактным материалом. Фото: СЗТУ

Санкт-Петербургская таможня остановила на границе ящики с ягодами, которые были закрыты контрафактными картонными крышками с товарным знаком «Зенит».

Как сообщает Северо-Западное таможенное управление, Южный таможенный пост принял 18-тонную товарную партию «свежая черешня урожая 2020 года» из Сербии. Ягоды перемещались в ящиках с картонными крышками, на которые было нанесено обозначение, сходное с зарегистрированным в РФ товарным знаком «Зенит». Речь идет о всем известном логотипе синего цвета на белом фоне.

Таможенники установили, что использованный отправителем «ZENIT FRUIT DOO BEOGRAD» товарный знак «Зенит» зарегистрирован в Реестре объектов интеллектуальной собственности и принадлежит АО «Футбольный клуб «Зенит».

Зачастую производители используют чужой товарный знак для дополнительного привлечения внимания покупателей.

Напомним, что использование чужого товарного знака без согласия правообладателя нарушает закон.

Таможня поинтересовалась у правообладателя, соглашался ли он на использование товарного знака. «Зенит» ответил, что эти картонки являются контрафактным материалом.

Открыто административное дело по статье о незаконном использовании чужого товарного знака. Картонки уничтожат.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что петербургские таможенники остановили контрабанду антиквариата из Евросоюза.

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