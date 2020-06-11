В Петербурге назначили нового начальника Главного следственного управления ГУ МВД

В ГСУ ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти произошли кадровые изменения. Фото: Baltphoto/Андрей Пронин

В ГСУ ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти произошли кадровые изменения. Фото: Baltphoto/Андрей Пронин

Полковник юстиции Евгений Негрозов назначен начальником Главного следственного управления ГУ МВД по Петербургу и Ленинградской области. Соответствующий указ подписала президент России Владимир Путин в четверг, 11 июня.

Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Прежде Главное следственное управление петербургского главка возглавлял Олег Андропов. В феврале 2020 года он ушел в отставку, написав соответствующий рапорт. Евгений Негрозов занимал должность его заместителя — начальника следственной части по расследованию организованной преступной деятельности.

Помимо этого, указом президента РФ заместителю начальника ГУ МВД по Петербургу и Ленинградской области Дмитрию Баранову присвоено звание генерала-майора полиции.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что начальнику Главного управления МВД России по Петербургу и Ленинградской области Роману Плугину присвоили звание генерал-лейтенанта полиции.