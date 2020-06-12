У Фонда капремонта в Петербурге сменился руководитель

У Фонда капремонта в Петербурге сменился руководитель
Петр Погребняк приступает к исполнению своих обязанностей 12 июня. Фото: pixabay.com

Руководитель некоммерческой организации Фонд капремонта Денис Шабуров досрочно прекратил исполнять свои обязанности.

Полномочия с него сняли в четверг, 11 июня. Соответствующее постановление заверил своей подписью заместитель главы комитета имущественных отношений Санкт-Петербурга Александр Герман. На данный момент назначен временный исполнитель обязанностей генерального директора Фонда, Петр Погребняк.

Он приступит к работе уже сегодня, 12 июня, передает издание 78.ru. Отметим, что до вступления в должность главы Фонда капремонта Шабуров был первым заместителем руководителя Жилищного комитета Северной столицы.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Санкт-Петербурге назначили руководителя Главного следственного управления ГУ МВД России по городу и области. Теперь им стал полковник юстиции Евгений Негрозов.

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