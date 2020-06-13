Эксперт объяснил, почему Россия должна опасаться вторжения НАТО

Эксперт объяснил, почему Россия должна опасаться вторжения НАТО
В NL объяснили опасения России из-за НАТО. Фото: pixabay.com

У России есть основания опасаться вторжения НАТО. Об этом заявил американский публицист Питер Сучио в статье для The National Interest.

Большинство американцев считают угрозу НАТО для России надуманной. Однако Москва уже давно фиксирует высокий уровень военной активности альянса у своих границ, подчеркнул он.

Сучио напомнил о том, что Россия на протяжении последних столетий подвергалась нападениям со стороны Германии, Швеции, Польши, Франции и Соединенных штатов. Страна, по его словам, более уязвима после распада СССР и холодной войны, чем некоторые другие страны. Этим, по мнению Сучио, можно объяснить, почему Москва усиливает армию и флот и регулярно проводит военные учения и разрабатывает новую технику.

Как ранее заявили в Генштабе ВС, Москва фиксирует высокий уровень активности США и стран НАТО у российских границ.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Кремль прокомментировал инициативу американских властей о введении новых санкций в отношении России.

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