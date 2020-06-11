Кремль надеется, что США не введет новые санкции

Кремль надеется, что США не введет новые санкции
Дмитрий Песков ответил на заявления американских политиков. Фото: http://kremlin.ru

Песков отметил, что так двум странам не удастся наладить отношения.

Об этом стало известно сегодня, 11 июня. Обо всем пишет ТАСС. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал инициативу американских властей ввести новые санкции. Он заявил, что Москве жаль слышать о подобных решениях, которые не способствуют улучшению отношений между странами. России остается только рассчитывать на то, что это всего лишь обсуждения и они не будут реализованы.

Песков также отметил, что часто российско-американские отношения приносят в жертву в угоду политическим интересам отдельных сил.

«Мы сожалеем в этой связи»,

— подчеркнул он.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в США готовят новые санкции против России. В документе сказано, что Россия пытается делать все, чтобы подорвать мировой порядок. В связи с этим страну называют спонсором терроризма.

Узнать подробнееМедиаКартель3 000 000 читателей в один клик
кремль санкции США
Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Отменённые рейсы «Сапсанов» снова возвращаются в расписание
Спустя 24 года после убийства в Петербурге задержан подозреваемый
В Петербурге продают «Подорожники» с обновленным дизайном
Во Всеволожске мужчину поймали за попыткой вынести из магазина текилу и коньяк
Петербургские школьники вернутся к очным занятиям с 1 сентября
Финляндия пока думает над открытием границы с Россией
Продавцов «веселящего газа» детям могут начать штрафовать в Петербурге
Кремль надеется, что США не введет новые санкции