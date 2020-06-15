Мосгорсуд приговорил экс-морпеха из Америки к 16 годам колонии за шпионаж

Мосгорсуд приговорил экс-морпеха из Америки к 16 годам колонии за шпионаж
Обвинение настаивает на 18 годах заключения, а не 16. Фото: pixabay.com

Городской суд Москвы признал виновным в шпионаже против России бывшего американского морского пехотинца Пола Уилана. Мужчине назначено наказание в виде 16 лет колонии строгого режима.

Обвинение продолжает требовать более серьезного приговора и настаивает на 18 годах лишения свободы. По словам защиты Уилана, приговор городского суда Москвы будет обжалован. О вердикте правосудия в понедельник, 15 июня, сообщило агентство новостей The Associated Press.

Россия рассматривает возможность обмена Уилана на Виктора Бута или Константина Ярошенко, находящихся в заключении в США. Этот вопрос будет решаться после вступления в силу решения суда. Тем не менее, пока что морпех не намерен сотрудничать со следствием, поскольку уверен в своей невиновности и хочет добиться оправдательного приговора. Отметим, что у Уилана нашли флешку с секретными государственными данными, тогда как американец был уверен, что на ней просто фотографии из путешествия.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Австрии осудили военного, 25 лет шпионившего в пользу России.

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Мосгорсуд приговорил экс-морпеха из Америки к 16 годам колонии за шпионаж
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