Мосгорсуд приговорил экс-морпеха из Америки к 16 годам колонии за шпионаж

Городской суд Москвы признал виновным в шпионаже против России бывшего американского морского пехотинца Пола Уилана. Мужчине назначено наказание в виде 16 лет колонии строгого режима.

Обвинение продолжает требовать более серьезного приговора и настаивает на 18 годах лишения свободы. По словам защиты Уилана, приговор городского суда Москвы будет обжалован. О вердикте правосудия в понедельник, 15 июня, сообщило агентство новостей The Associated Press.

Россия рассматривает возможность обмена Уилана на Виктора Бута или Константина Ярошенко, находящихся в заключении в США. Этот вопрос будет решаться после вступления в силу решения суда. Тем не менее, пока что морпех не намерен сотрудничать со следствием, поскольку уверен в своей невиновности и хочет добиться оправдательного приговора. Отметим, что у Уилана нашли флешку с секретными государственными данными, тогда как американец был уверен, что на ней просто фотографии из путешествия.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Австрии осудили военного, 25 лет шпионившего в пользу России.