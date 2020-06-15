США требуют немедлено освободить Пола Уилана

США требуют немедлено освободить Пола Уилана
Майк Помпео. Фото: Википедия

Московской городской суд 15 июня приговорил бывшего американского морского пехотинца Пола Уилана к 16 годам лишения свободы по обвинению в шпионаже. Приговор возмутил госсекретаря США Майкла Помпео.

«Мы требуем немедленного освобождения Пола Уилана», — заявил Помпео после оглашения приговора.

Отбывать наказание Уилан будет в колонии строгого режима. Адвокат обвиняемого намерен обжаловать приговор.

Гражданин США Пол Уилан был задержан в Москве в гостинице «Метрополь» при проведении шпионской акции в декабре 2018 году. При нем была найдена флешка с секретными государственными данными. Уилан также имеет гражданства Канады и Ирландии и является подданным Великобритании.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Россия рассматривает возможность обмена Уилана на Виктора Бута или Константина Ярошенко, находящихся в заключении в США.

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США требуют немедлено освободить Пола Уилана
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