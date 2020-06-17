Американские стратегические бомбардировщики подлетели к Петербургу

Бомбардировщики пролетели в 180 км от Петербурга. Фото: Baltphoto

Бомбардировщики пролетели в 180 км от Петербурга. Фото: Baltphoto

В понедельник, 15 июня, согласно данным Пентагона, неподалеку от Северной столицы пролетели стратегические бомбардировщики Соединенных Штатов Америки (США).

Этот тип военных самолетов, стратегические бомбардировщики B-52H Stratofortress могут перевозить на борту ракеты с ядерными боеголовками, передает «Интерфакс». Воздушные судна пролетели над Финским заливом, находясь в 180 километрах от Санкт-Петербурга.

В Министерстве обороны США объяснили, что полеты стратегических самолетов состоялись в рамках плановых военно-морских учений, проводимых странами НАТО. Почему учения проводились вблизи Петербурга, неизвестно.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что военнослужащие Северной столицы проводят активную подготовку боевой техники к Параду Победы, который состоится на Дворцовой площади уже через неделю, 24 июня.