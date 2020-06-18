В центре Петербурга лжегазовщик на 16,5 тысяч обманул 85-летнюю старушку

Незадолго до своего 85-летия жительница Петербурга стала жертвой мошенника, втридорога продавшего ей ненужный аппарат.

Как передают в пресс-службе Главка МВД России по Петербургу и Ленинградской области, пожилая женщина обратилась к правоохранителям в день рождения, 6 июня. Она рассказала, что незадолго до праздника, 4 июня, в её квартиру на Тверской улице позвонил незнакомец, представившийся сотрудником коммунальных служб.

Мужчина объяснил, что в доме произошла утечка газа и попросил проверить оборудование. «Коммунальщик» осмотрел плиту и посоветовал старушке купить жизненно необходимый прибор, который поможет отследить утечку газа. Пенсионерка поддалась уговорам и приобрела аппарат за 16,5 тысяч рублей, после чего попрощалась с «газовщиком». Немногим позже, изучив покупку, женщина поняла, что крупная сумма денег была потрачена на сигнализатор загазованности природным газом, рыночная цена которого в 10 раз меньше — около 1,5 тысяч рублей.

К счастью, мошенника оперативно задержали — им оказался 24-летний уроженец Башкортостана.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербурге пенсионерка стала жертвой обмана лжепожарных.