Экс-глава Чувашии Михаил Игнатьев скончался

Экс-глава Чувашии Михаил Игнатьев скончался
Бывший глава Чувашии Михаил Игнатьев. Фото: сайт Главы Чувашской Республики

Бывший глава Республики Чувашия Михаил Игнатьев скончался. Информацию об этом подтвердил временно исполняющий обязанности руководителя региона Олег Николаев.

«У меня есть подтверждение по официальным каналам», — сказал он.

Игнатьеву было 58 лет. В конце мая стало известно о его госпитализации. Экс-глава Чувашии был помещен в одну из больниц Петербурга с двусторонней пневмонией и высоким процентом поражения легких. По данным РИА Новости, Игнатьев был подключен к аппарату искусственной вентиляции легких (ИВЛ).

Михаил Игнатьев занимал пост Главы Чувашской республики с 2012 по 2020 год. В январе он был отстранен от должности в связи с утратой доверия после того, как в сети распространилось скандальное видео с его участием. На кадрах Игнатьев заставил офицера МЧС подпрыгивать за ключами от нового автомобиля.

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Экс-глава Чувашии Михаил Игнатьев скончался
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