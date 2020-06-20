Песков не считает Польшу угрозой для России

Он убежден, что все будет хорошо, если НАТО не установит в стране военную инфраструктуру.

Об этом стало известно сегодня, 20 июня. Обо всем рассказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в эфире Первого канала. Он заявил, что Польша не опасна для нашей страны, но пугает готовность предоставить территорию для чужой военной инфраструктуры. Если в дело вмешается НАТО – только в этом случае России есть о чем переживать. Песков подчеркнул, что государство не поддерживает последовательный дрейф в сторону российских границ.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Песков рассказал, что думают в Кремле о сокращении новогодних праздников. По словам представителя Кремля, каждый год в правительстве проходят дискуссии по этому поводу. Он добавил, что несмотря на это, у властей есть устоявшаяся практика, от которой они и будут исходить.