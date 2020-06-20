Врачи Лодейнопольского обсерватора станцевали в поддержку коллег

Они решили поздравить всех медиков с профессиональным праздником.

Об этом стало известно сегодня, 20 июня. Видеозапись с танцем появилась в социальной сети «Вконтакте». Ее опубликовали врачи, работающие в Лодейнопольском обсерваторе. Они в преддверии Дня медицинского работника приняли участие во флешмобе #СпасибозаЗдоровье. Чтобы поздравить коллег, они разучили танец в защитных костюмах. Перед этим медики поздравили всех с важным праздником и отметили, что сейчас от врачей зависит очень многое и унывать ни в коем случае нельзя.

Напоминаем, что старт флешмоба объявил губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко. Он предложил всем желающим публиковать поздравления, используя хештег.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Ургант и Глюкоза оголились ради флешмоба. Знаменитости пошутили, что их одежду кто-то украл, поэтому пришлось предстать в таком «идиотском виде».