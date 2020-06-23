В Петербурге прощаются со студентом Владиславом Голиковым, убитым на Невском проспекте

В Петербурге умер студент, который получил ранение на Невском. Фото: СПбГУ

В Петербурге умер студент, который получил ранение на Невском. Фото: СПбГУ

Сегодня, 23 июня, в Петербурге пройдет прощание со студентом СПбГУ Владиславом Голиковым, который был застрелен охранником в ходе конфликта в центре города.

Об этом сообщает пресс-служба Санкт-Петербургского государственного университета. Прощание начнется в 14.00 в соборе Святой Живоначальной Троицы лейб-гвардии Измайловского полка.

В сообщении говорится, что студент был умным, добрым, талантливым членом университетской семьи, который подавал огромные надежды.

Ранее правоохранители арестовали сотрудников фирмы, у входа в которую был застрелен Голиков. По версии следователей, арестованные вступили в преступный сговор. Они оказывали псевдо-услуги по оформлению медкнижек, брали с клиентов деньги, но свои обязательства не исполняли.

Студент скончался после госпитализации в медучреждении. Подозреваемого охранника Заура Каримова задержали на следующий день после произошедшего. Суд арестовал мужчину.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Бастрыкин взял на контроль дело убитого в Петербурге студента.