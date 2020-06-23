Путин: 350 тысяч медработников получат дополнительные выплаты

Они получат их также в июле и августе.

Об этом стало известно сегодня,23 июня. Обо всем президент России Владимир Путин рассказал во время телеобращения на «Первом канале». Он отметил, что по стране на дополнительные выплаты в связи с распространением коронавируса получат около 350 тысяч медицинских работников. Глава государства подчеркнул, что они будут получать средства еще два месяца – до 15 сентября. Путин рассказал, что врачи также могут рассчитывать на повышенные отпускные.

Он поблагодарил всех, кто трудится, чтобы спасать жизни россиян. Путин считает, что российское здравоохранение способно вовремя реагировать на все проблемы. Президент пообещал, что сфера получит финансирование на улучшение больниц и переквалификацию сотрудников.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Путин поблагодарил россиян за стойкость во время пандемии. Он отметил, что коронавирус распространился по миру, словно пожар. Глава государства горд своим народом, который отнесся серьезно к просьбам правительства.