Явка на онлайн-голосование по поправкам к Конституции достигла 75%

По состоянию на 20:14, 27 июня, свой выбор сделали уже 889654 человека. Такие данные демонстрируют экраны оперативного штаба по наблюдению за голосованием.

Напомним, онлайн-голосование началось в четверг, 25 июня. Поучаствовать в решении будущего страны прямо не выходя из дома могут жители Москвы и Нижегородской области. Завершится же дистанционное голосование 30 июня в 20:00.

Примечательно, что сайт, на котором проходит голосование работает в нормальном режиме, и никаких сбоев не фиксируется.

Изначально, голосование по поправкам в Конституцию должно было состояться 22 апреля, но пандемия коронавирусной инфекции внесла свои коррективы. Позднее, президент России Владимир Путин назначил день голосования на 1 июля.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что выяснилось, какие поправки к Конституции россияне считают важными.