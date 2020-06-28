Путин рассказал, как часто сдает тесты на коронавирус

Путин рассказал, как часто сдает тесты на коронавирус
Путин ни разу не получал положительные результаты. Фото: pixabay.com

Он также отметил, что ни один из них не был положительным.

Об этом стало известно сегодня, 28 июня. Обо всем президент России Владимир Путин рассказал в рамках интервью телепрограмме «Москва. Кремль. Путин» на канале «Россия-1». Он отметил, что регулярно сдает тесты на коронавирус – раз в три-четыре дня. Глава государства заверил, что все они показывают отрицательный результат.

Путин также заявил, что человечество столкнулось с непростым испытанием. Люди слишком привыкли к стабильности и убеждены, что управляют миром, но это не так.

«Осознание этого обстоятельства, на мой взгляд, чрезвычайно важно»,

-добавил президент.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Путин высказался о теории заговора о происхождении коронавируса. Он отметил, что со всеми конспирологическими теориями должны разбираться специалисты. Однако сейчас страна должна понять суть действительности и научиться защищать население от подобных угроз.

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