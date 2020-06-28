Путин рассказал, как часто сдает тесты на коронавирус

Он также отметил, что ни один из них не был положительным.
Об этом стало известно сегодня, 28 июня. Обо всем президент России Владимир Путин рассказал в рамках интервью телепрограмме «Москва. Кремль. Путин» на канале «Россия-1». Он отметил, что регулярно сдает тесты на коронавирус – раз в три-четыре дня. Глава государства заверил, что все они показывают отрицательный результат.
Путин также заявил, что человечество столкнулось с непростым испытанием. Люди слишком привыкли к стабильности и убеждены, что управляют миром, но это не так.
«Осознание этого обстоятельства, на мой взгляд, чрезвычайно важно»,
-добавил президент.
Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Путин высказался о теории заговора о происхождении коронавируса. Он отметил, что со всеми конспирологическими теориями должны разбираться специалисты. Однако сейчас страна должна понять суть действительности и научиться защищать население от подобных угроз.