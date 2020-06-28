В Минтруд рассказали, как получить выплату на детей до 16 лет

Речь идет о 10 тысячах рублей, на которые могут рассчитывать граждане в возрасте от 3 до 16 лет.

Об этом стало известно сегодня, 28 июня. Обо всем сообщили на сайте ведомства. Те, кто уже получал средства за июнь, не должны заполнять новых заявлений – средства за июль начислят автоматически. Отмечается, что поступления 10 тысяч рублей стоит ожидать с 1 июля. Те, кто еще не запросил деньги, должен сделать это через портал госуслуг.

Напоминаем, что благодаря алгоритму средства в первый же день получили около 15 миллионов детей. В общей сложности средства адресовали 21 миллиону граждан. С предложением выплатить средства не только в июне, но и июле выступил президент России Владимир Путин – его инициативу поддержали.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Мишустин подписал постановление, продлевающее выплаты медикам. Врачам, имеющим прямой контакт с пациентами с COVID-19 положены ежемесячные выплаты в размере 80 тысяч рублей, медсестрам — 50 тысяч, а младшим медработникам — 25 тысяч.