Зеленский не справляется со своей задачей, заявили в Раде

Один из политиков убежден, что глава страны может стать последним президентом Украины.

Об этом стало известно сегодня, 30 июня. Обо всем говорится на сайте партии «Оппозиционная платформа – За жизнь». Сопредседатель партии Вадим Рабинович заявил, что Владимир Зеленский может стать последним президентом Украины, так как есть только два варианта: либо он сделает страну процветающей, либо государство станет парламентской республикой. Рабинович убежден, что Зеленский не справляется со своими обязанностями. Также политик считает, что многие из тех, кто голосовали за президента, уже разочаровались в своем выборе.

«У Зеленского была огромная возможность сделать нашу страну процветающей, но пока просвета не видно»,

— заключил Рабинович.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Зеленский верит, что Крым вернется к Украине. Он отметил, что также удастся вернуть и людей.