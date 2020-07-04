В Петербурге хотят провести митинг против поправок в Конституцию

В Петербурге может пройти митинг против поправок к Конституции. Фото: Baltphoto/Николай Овсянников

В Петербурге может пройти митинг против поправок к Конституции. Фото: Baltphoto/Николай Овсянников

Представители оппозиции в Петербурге подали заявку на митинг против внесения поправок в Конституцию РФ. Провести его планируется 15 июля.

Организаторы отобрали три возможные площадки: площадь Ленина, Пионерскую площадь и площадку перед Балтийским театром. Заявка на проведение митинга передана в комитет по вопросам законности и правопорядка.

«Митинг находится в процессе согласования, точное время и место станут известны позже», — сообщило движение «Весна».

Участие в акции также примут движение «Открытая Россия» и Либертарианская партия. Оппозиция выступает против поправок в Конституцию, в частности, против обнуления президентских сроков. Данное изменение позволит действующему главе баллотироваться на новый срок.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что внесение поправок в Конституцию поддержали 77,92% человек. Против проголосовали 21,27% россиян. В силу поправки вступили 4 июля.