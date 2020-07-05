Путин поздравил Трампа с Днем независимости Америки

Глава США получил от российского коллеги поздравительную телеграмму.

4 июля в США празднуется День независимости. В связи с этим президент России Владимир Путин направил главе Америки Дональду Трампу телеграмму, в которой поздравил его с особенным для страны днем. Об этом сообщают РИА Новости, ссылаясь на пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова.

Не уточняется, ответил ли Трамп на добрые слова. Напоминаем, что в 1776 году была принята Декларация независимости США – тогда страна стала свободной от Королевства Великобритании.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Путин рассказал о значении принятых поправок к Конституции. Путин напомнил о недостатке Конституции советского времени, которая предусматривала выход союзных республик из состава СССР.