Родственник Путина возглавил партию «Народ против коррупции»

Родственник Путина возглавил партию &#171;Народ против коррупции&#187;
Роман Путин. Фото: партия "Народ против коррупции"

Двоюродный племянник президента Росси Владимира Путина, бывший сотрудник ФСБ и бизнесмен Роман Путин стал председателем партии «Народ против коррупции».

Решение принято в ходе тайного голосования, сообщил председатель генполитсовета Григорий Анисимов на съезде партии. Занимать должность Роман Путин будет в течение пяти лет, пишет «РИА Новости».

Анисимов отметил, что Путин имеет большой опыт общественной и политической деятельности, а также государственной службы.

Главной задачей партии Путин ставит региональные выборы в сентябре. Следующим шагом будут выборы в Госдуму.

Роман Путин подал заявление и был принят в Московское региональное отделение «Народ против коррупции» 21 июля 2020 года.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Роман Путин заявил о намерениях выдвигаться в Государственную думу РФ.

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