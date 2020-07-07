Под санкции Великобритании по делу Магнитского попали 25 россиян

Великобритания ввела персональные санкции в отношении россиян, которых Лондон считает причастными к нарушению прав человека. В список попали 25 человек.

Под санкциями оказались глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин, заместитель генпрокурора Виктор Гринь, бывший заместитель главы МВД Алексей Аничин и другие.

Попавшие в список лица не смогут попасть на территорию Великобритании. Их активы в стране, если они имеются, будут аннулированы. Санкции также лишают права заниматься бизнесом в стране и при посредничестве её подданных.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что cовет Европейского союза принял решение продлить секторальный санкции против Российской Федерации до 31 января 2021 года. Ограничения были введены в марте 2014 года из-за событий на Украине, в том числе, крымского референдума, по итогам которого полуостров был присоединен к России.